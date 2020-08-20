Названа доля неспособных взять ипотеку россиян 

Доля россиян, которые неспособны взять ипотеку даже с учетом снижения ставки по продукту, составляет около 40 процентов. Об этом заявил генеральный директор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко . Его слова передает «Интерфакс».

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40 процентов все равно будут неспособны взять ипотеку», — сказал Мутко.

Он назвал и другие инструменты для повышения качества жилья, в том числе и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также создание инфраструктуры в российских регионах.

На данный момент примерно 75 процентов строящегося жилья приобретается с привлечением ипотеки. В среднем около одного миллиона российских семей прибегают к данному инструменту ежегодно.