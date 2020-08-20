Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.95
$
73.51
87.52
87.00
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.60
85.81
Индексы и котировки Brent
44.70
–0.51 Золото
1939.49
–0.27 РТС
1316.32
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.08
1.1840
–0.0024
05.08
1.1864
17.08
09.08
26.07

Названа доля неспособных взять ипотеку россиян 

Lenta.ru и ещё 5 35 минут назад
Названа доля неспособных взять ипотеку россиян
Фото: ТАСС
Доля россиян, которые неспособны взять ипотеку даже с учетом снижения ставки по продукту, составляет около 40 процентов. Об этом заявил генеральный директор финансового института «Дом.РФ» Виталий Мутко. Его слова передает «Интерфакс».

«Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40 процентов все равно будут неспособны взять ипотеку», — сказал Мутко.

Он назвал и другие инструменты для повышения качества жилья, в том числе и развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также создание инфраструктуры в российских регионах.
На данный момент примерно 75 процентов строящегося жилья приобретается с привлечением ипотеки. В среднем около одного миллиона российских семей прибегают к данному инструменту ежегодно.
Видео дня. Ставки по кредитам обновляют исторический минимум
Последние новости
ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов ФСБ сорвала попытку СБУ похитить лидера ополчения Донбасса при помощи бандитов Появились показания секретного свидетеля защиты Ефремова Появились показания секретного свидетеля защиты Ефремова Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской Поддерживающий революции «серый кардинал либерализма» встретился с Тихановской
Недвижимость , Личный счет , Виталий Мутко , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США досталась иракская нефть
США досталась иракская нефть
Новый рекорд: Apple удвоила свою стоимость
Новый рекорд: Apple удвоила свою стоимость
Названы самые надёжные мировые валюты
Названы самые надёжные мировые валюты
Россияне продолжили сокращать траты на питание
Россияне продолжили сокращать траты на питание
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение