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Ввод жилых домов в России в июле упал на 4,5% 

ТАСС и ещё 1 50 минут назад
Ввод жилых домов в России упал
Фото: ТАСС
Ввод жилых домов в России за июль 2020 года уменьшился по сравнению с июнем на 4,5% — без учета жилых домов на участках для садоводства. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата, распространенном в четверг.
Всего в июле было введено 5,3 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для садоводства), тогда как в июне аналогичный показатель составил 5,5 млн кв. м.
Согласно статистике, в июле 2020 года возведено 623 многоквартирных дома, населением построено 23,8 тыс. жилых домов, из них 3,5 тыс. — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 72,6 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства — 69,1 тыс.).
Всего в январе-июле 2020 года возведено 3,5 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 129,2 тыс. жилых домов, из них 16,6 тыс. — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
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Недвижимость , Росстат
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