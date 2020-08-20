Ввод жилых домов в России упал

Ввод жилых домов в России за июль 2020 года уменьшился по сравнению с июнем на 4,5% — без учета жилых домов на участках для садоводства. Об этом говорится в оперативном докладе Росстата , распространенном в четверг.

Всего в июле было введено 5,3 млн кв. м жилья (без учета домов на участках для садоводства), тогда как в июне аналогичный показатель составил 5,5 млн кв. м.

Согласно статистике, в июле 2020 года возведено 623 многоквартирных дома, населением построено 23,8 тыс. жилых домов, из них 3,5 тыс. — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 72,6 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства — 69,1 тыс.).

Всего в январе-июле 2020 года возведено 3,5 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 129,2 тыс. жилых домов, из них 16,6 тыс. — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.