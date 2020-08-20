В Канаде построили «дом-обсерваторию» 

В окрестностях канадского города Пиктон построили «дом-обсерваторию», который получил такое название из-за полностью прозрачного фасада и крыши. Через нее днем можно смотреть на небо, а ночью наблюдать за звездами. Как пишет Dwell, внутри помещается только одна кровать на двоих человек и несколько светильников, а все удобства, включая душ и баню, располагаются в соседней постройке.

Дом напоминает хижину, сделанную из прозрачного стекла и деревянных панелей из красного кедра. Все элементы достаточно мобильны — двери и окна легко открываются. Из-за прозрачной архитектуры, находясь в доме, можно смотреть за рассветом, закатом и появлением звезд на небе. Постройка площадью семь квадратных метров окружена лесом и доступна для бронирования по системе bed and breakfast. Для гостей там предоставлено постельное белье, полотенца, спальные мешки, бинокли и настольные игры. Хозяева дома также разрешают проживание с собаками.

Автором «дома-обсерватории» выступил канадский дизайнер Паям Шалчиан (Payam Shalchian). По его задумке, здание должно было органично вписаться в окружающую природу. «Дом представляет собой тихое убежище вдали от суеты мира и предназначен для тех, кто приезжает сюда отключиться от внешнего мира и воссоединиться с собой и природой», — отметил Шалчиан.

В августе этого года неподалеку от подмосковного Можайска появился «Бомж-дом», полностью сделанный из холстов. Объект выполнен в форме большого морского конька. Автор проекта, художник Павел Суслов назвал его домом без определенного места жительства, так как каждый год этот дом появляется в разных местах и формах.