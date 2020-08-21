Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.50
$
75.00
88.00
88.38
Прогноз
24.08 – 31.08
$
73.53
86.94
Индексы и котировки Brent
44.36
+0.50 Золото
1938.34
–0.04 РТС
1272.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.08
1.1783
–0.0094
06.08
1.1877
18.08
10.08
27.07

Эксперт оценил ситуацию на рынке апартаментов в России 

RT на русском 1 час назад
Эксперт оценил ситуацию на рынке апартаментов в России
Фото: pixabay.com
Соучредитель портала Move.ru и ГК A3F Group Александр Дужников оценил ситуацию на рынке апартаментов в России.

«С каждым годом такой вид жилья приобретает всё большую популярность, поэтому создание правового поля неизбежно», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

Как отметил Дужников, по аналитике их портала, например, на первичном рынке новостроек в Московской области апартаменты составляют около 10% рынка, тогда как несколько лет назад число таких домов можно было пересчитать по пальцам.
По словам эксперта, данный вид недвижимости более выгоден для инвестиций.

«При приобретении апартаментов для сдачи в аренду срок окупаемости составит 12 — 16 лет, а при покупке квартиры он увеличится до 18 — 22. По всем остальным параметрам цены на апартаменты растут так же, как и на остальную недвижимость», — добавил он.

Ранее вице-президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Юрий Загоровский в беседе с Inforeactor прокомментировал планы по открытию онлайн-агрегатора по аренде жилья.
Видео дня. Рубль слабеет под давлением дешевеющей нефти
RT на русском: последние новости
С чем связано восстановление рынка недвижимости в России С чем связано восстановление рынка недвижимости в России Эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России Эксперты оценили стоимость потребкредитов со ставками по депозитам в России ЦБ продал иностранную валюту на 3,1 млрд рублей ЦБ продал иностранную валюту на 3,1 млрд рублей
Комментарии
Недвижимость , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперт оценил влияние пандемии на экономику
Эксперт оценил влияние пандемии на экономику
Выдача ипотеки в июле побила рекорд
Выдача ипотеки в июле побила рекорд
Названы обладателей самых высоких зарплат
Названы обладателей самых высоких зарплат
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с мая
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с мая
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
00:15
Боевые корабли ВМФ отправили к «Северному потоку-2»
Экономика
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение