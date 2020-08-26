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Аренда комнат подешевела в Москве и Петербурге на фоне роста в других городах России 

ТАСС 1 час назад