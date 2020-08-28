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Долги граждан России по ипотеке впервые превысили 8 трлн рублей 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Долги граждан России по ипотеке превысили 8 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.
По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%. Его объем составил 8,13 трлн рублей, из которого 8,11 трлн составили рублевые кредиты и 20,7 млрд — валютные.
Отмечается, что резкое увеличение долга связано с ростом количества выданных ссуд в 2020 году. Только в июле россияне оформили почти 146 тыс. ссуд — на четверть больше, чем месяцем ранее.
В свою очередь, объем просрочек по ипотеке вырос за месяц всего на 0,7% для рублевых кредитом, а для валютных — на 1%.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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