Долги граждан России по ипотеке превысили 8 трлн рублей

Ипотечные портфели российских банков в июле текущего года впервые в истории в совокупности превысили 8 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России

По информации регулятора, совокупный долг жителей России в июне 2020 года вырос на 2,1%. Его объем составил 8,13 трлн рублей, из которого 8,11 трлн составили рублевые кредиты и 20,7 млрд — валютные.

Отмечается, что резкое увеличение долга связано с ростом количества выданных ссуд в 2020 году. Только в июле россияне оформили почти 146 тыс. ссуд — на четверть больше, чем месяцем ранее.

В свою очередь, объем просрочек по ипотеке вырос за месяц всего на 0,7% для рублевых кредитом, а для валютных — на 1%.