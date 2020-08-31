Россиянам предложат арендовать квартиры вбелую 

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В 2021 году в России планируется запустить онлайн-агрегатор информации о недвижимости, сдающейся в аренду легально. Сервис позволит арендаторам и владельцам квартир взаимодействовать вбелую, что в свою очередь поможет сделать рынок съемного жилья более безопасным для всех его участников. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин

Как отметил чиновник, новая арендная платформа будет оснащена дополнительными сервисами — ее пользователям предложат не только снимать и сдавать квартиры, но и оплачивать там же коммунальные услуги и налоги.

«Причем арендодатель сможет их оплачивать или как самозанятый, или использовать вариант НДФЛ», — уточнил Стасишин.

Он сообщил, что размещать на платформе информацию о съемных квартирах смогут «любые агрегаторы объявлений и брокеры». Для запуска портала необходимо принять новый федеральный закон, над проектом которого в настоящее время работают специалисты Минстроя , компании «Дом.рф», МВД и Минэкомразвития.

Предполагается, что расходы на создание арендной платформы возьмет на себя «Дом.рф».

Ранее в августе были определены города России с самыми доступными съемными квартирами. Рейтинг возглавил Орск (Оренбургская область). В топ-5 также попали Магнитогорск, Салехард, Тюмень и Дзержинск.