Полугодовая прибыль «Газпрома» обвалилась в десятки раз, с 836,5 миллиарда рублей до 32,919 миллиарда. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании, где раскрыты показатели по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В общей сложности выручка упала с 4,076 триллиона рублей до 2,903 триллиона, причем наибольшее падение пришлось на продажи газа в дальнее зарубежье — с 1,433 триллиона рублей до 756 миллиарда, то есть почти в два раза. Объем поставок туда также сократился, но менее существенно — с 117,9 миллиардов кубометров до 98,2 миллиарда.

Несколько ниже стала выручка и в России. С января по июнь 2019 года включительно она составляла 518,2 миллиарда рублей, а в 2020-м в том же периоде — 488,7 миллиарда. В «Газпроме» ситуацию объясняют снижением средних цен на газ, которая составила на 42 процента в долларах и на 38 процентов в рублях.

При этом компания подтверждает, что не собирается менять дивидендную политику, и продолжает считать ее приоритетом, однако решение будет приниматься по итогам всего года. Суть ее в том, что «Газпром» собирается повышать выплаты акционерам до уровня 50 процентов от чистой прибыли. Тем не менее в нынешней ситуации их абсолютный размер в любом случае сократится.

Ранее стало известно, что в условиях сокращения доходов «Газпром» ищет способы реализовать программу газификации России. Одним из вариантов называют выпуск «вечных облигаций», то есть заем без обязательства его возврата. Впрочем, глава Счетной палаты Алексей Кудрин указал, что отставание в этом вопросе уже достигло критической отметки. За три года исполнено только 15 процентов от запланированного, а финансирование снижается.