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В Лондоне предложили пожить на месте казней 

Lenta.ru 4 часа назад
Дом с видом на «Причал казней» продают в Лондоне
Фото: Knight Frank
В Лондоне предложили пожить в элитном пентхаусе стоимостью четыре миллиона фунтов стерлингов (почти 400 миллионов рублей), который находится в районе Уоппинг. Здесь более 400 лет казнили пиратов, контрабандистов и мятежников. Об этом пишет Metro.
Недвижимость выходит окнами прямо на место «Причала казней» (Execution Dock) на реке Темзе. Последние повешения были проведены здесь в 1830 году.
Объект представляет собой дуплекс (дом, предназначенный для проживания максимум двух семей) из переоборудованного склада. Площадь двухэтажного здания превышает 251 квадратный метр. Внутри есть три спальни, гостиная и кухня. Также имеются две ванные комнаты: одна соединяется с главной спальней, другая — отдельное помещение.
Также в пентхаусе есть площади, которые можно использовать на усмотрение владельца: например, разместить там библиотеку, бар или игровую комнату. В качестве дополнительного бонуса будущие хозяева получат машино-место на подземном паркинге (заведомо дорогом в Лондоне), лифт в здании, а также балкон с видом на Темзу.
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