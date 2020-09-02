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«Дворцы устарели»: недвижимость на Рублевке превращается в неликвид 

Экспресс газета 7 часов назад
Роскошные дворцы на Рублевке превратились в неликвид
Фото: ТАСС
Помпезные особняки на Рублевском шоссе уже потеряли свою актуальность и востребованность у обеспеченных россиян. По оценкам риелторов, до 80% «дворцов», выставленных на продажу, невозможно сбыть. В большинстве своем элитные дома, построенные до 2008-2009 годах, уже устарели: и в плане технологий, и отделки, и общей концепции.
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Как пишет «Комсомольская правда», многие особняки на Рублевке не удается продать годами. Примерно 10-15% из них выставлены на рынок еще в 2013 году. При этом цена на них начинается от 50-60 миллионов рублей. Средняя стоимость дома на Рублевке составляет 100-200 миллионов, но есть усадьбы и за пару миллиардов.
Отмечается, что значительная часть рублевской недвижимости превращается в неликвид. Спрос на особняки немного повысился в период пандемии, когда москвичи потянулись за город. Однако и эта тенденция ситуацию не спасла.

«Люди устали от помпезности и показной роскоши, элита в большей степени теперь ориентирована на Европу с ее функциональностью. Усадебный стиль, правда, по-прежнему в моде. Вероятно, потому, что исторически близок россиянам. Но дворцы и замки, популярные в начале 2000-х годов, привлекают все меньше», — говорит директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын.

Также, по словам эксперта, от «дворцов» устали и их прежние владельцы. Граждане, успевшие пожить в домах площадью 1000 кв. м, осознали, что такие хоромы им совершенно не нужны. Обширные участки (в среднем по 50 соток) тоже перестали пользоваться спросом. Опыт показал: много земли требует много ресурсов.
После кризиса 2008 года, а также 2014— 2015, Рублевку почти покинули застройщики. Новые проекты здесь практически не ведутся. За последние пять лет на местном рынке появились лишь несколько заметных проектов. Такая же участь постигла и помпезную зарубежную недвижимость.
А вот Ксению Собчак данная тенденция не беспокоит. Телеведущая построила особняк на Рублевке за 40 миллионов рублей.
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Комментарии 2
Недвижимость , Сергей Колосницын , Ксения Собчак , Комсомольская правда
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