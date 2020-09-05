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Регистрацию прав на недвижимость хотят упростить 

Парламентская газета и ещё 1 26 минут назад
Регистрацию прав на недвижимость хотят упростить
Фото: АГН МОСКВА
В России предлагают упростить процедуру государственного кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а также сократить сроки этих операций. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
Согласно законопроекту, возможности для подачи документов в электронной форме будут расширены. Однако обязательным условием при этом будет, что это не связано с изменением прав на недвижимость. Помимо этого, сроки госрегистрации договоров долевого участия в строительстве многоквартирного дома или другого объекта недвижимости сократятся.
Также авторы документа предлагают сократить сроки проведения регистрации договоров долевого участия. В частности, регистрация первого договора будет проведена в течение семи рабочих дней, все последующие — в течение пяти рабочих дней, трёх — если документы поданы в электронном виде.
Кроме того, законопроект расширит перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав. Так, наследник получит возможность сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. А у кадастровых инженеров появится право подавать документы в Росреестр от имени заказчиков работ, не оформляя нотариальную доверенность.
Документ также предусматривает введение запрета перепродажи сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьими лицами в рамках совершенствования порядка оформления прав на военное недвижимое имущество.
Предложенные поправки в действующее законодательство предусматривают возможность подачи документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов через личный кабинет и без электронной подписи. Кроме того, согласно документу, электронная цифровая подпись не потребуется, если в сделке по аренде или купле-продаже земельного участка участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления.
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Комментарии
Недвижимость , Госдума , Росреестр
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