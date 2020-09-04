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Ввод жилья в Подмосковье упал почти на четверть 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Ввод жилья в Подмосковье упал почти на четверть
Фото: РИА Новости
В Подмосковье с начала года ввели в эксплуатацию 3,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 24% меньше результата восьми месяцев 2019 года.
Как сообщили РИА Недвижимость в региональном министерстве жилищной политики, всего в 2020 году в Московской области планируется сдать 8,6 миллионов квадратных метров жилья и годовой план уже выполнен на 43%.

"Введено 1,99 миллиона квадратных метров многоквартирного жилья и 1,75 миллиона квадратных метров индивидуального", — сообщили в пресс-службе министерства.

По данным Росстата, в 2019 году ввод жилья в Подмосковье сократился на примерно на 5% и составил 8,6 миллиона квадратных метров.
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