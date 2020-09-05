Владельцев земельных участков будут искать мэры 

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, который наделит органы местного самоуправления правом выявлять правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и вносить эти сведения в кадастр недвижимости ЕГРН, сообщает ИА DEITA.RU.

Как сказано в пояснительной записке к документу, в ЕГРН отсутствуют сведения о правообладателях около 25 миллионов ранее учтенных объектов недвижимости. В частности, полной актуальной информации нет в правоустанавливающих документах о правообладателях, зарегистрированных, ещё в начале 90-х годов прошлого века. А при отсутствии полной информации о собственнике земельного надела в ЕГРН будут возникать трудности при проведении сделок с землёй. Также будет проблематично решать вопросы о согласовании местоположения границ земельных участков.

Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить механизм внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о хозяевах ранее учтенных земельных наделов. Согласно документу, выявлением собственников, не зарегистрированных в ЕГРН, будут заниматься органы местного самоуправления. Они получат право получения соответствующей информации у других органов публичной власти, а также смогут пользоваться своими архивами.