В России подорожало вторичное жилье

В России цены на «вторичку» начали ползти вверх, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».

По данным сервиса ЦИАН, цены на квартиры выросли во всех крупных городах в августе. На данный момент стоимость квадратных метров пока всё ещё получается сдерживать за счёт скидок от продавцов.

Однако, новые покупатели, которые начинают приходить на рынок, простимулируют дальнейшее подорожание в ближайшее время.

Как оказалось, сильнее всего жильё подорожало в Омске. Там цены поднялись на 3% — до 51,9 тысячи рублей за «квадрат». Пермь показала второй результат и прирост 2,8%. Средняя цена квадратного метра в городе составила 63,6 тысячи рублей.

По мнению экспертов, свою роль в процессе повышения стоимости вторичного жилья сыграли низкие ипотечные ставки, а также нежелание россиян рисковать с новостройками.