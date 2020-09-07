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Вторичное жильё начало дорожать в России 

Deita.ru и ещё 3 3 часа назад
В России подорожало вторичное жилье
Фото: ТАСС
В России цены на «вторичку» начали ползти вверх, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Коммерсант».
По данным сервиса ЦИАН, цены на квартиры выросли во всех крупных городах в августе. На данный момент стоимость квадратных метров пока всё ещё получается сдерживать за счёт скидок от продавцов.
Однако, новые покупатели, которые начинают приходить на рынок, простимулируют дальнейшее подорожание в ближайшее время.
Как оказалось, сильнее всего жильё подорожало в Омске. Там цены поднялись на 3% — до 51,9 тысячи рублей за «квадрат». Пермь показала второй результат и прирост 2,8%. Средняя цена квадратного метра в городе составила 63,6 тысячи рублей.
По мнению экспертов, свою роль в процессе повышения стоимости вторичного жилья сыграли низкие ипотечные ставки, а также нежелание россиян рисковать с новостройками.
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Недвижимость , Прогноз эксперта , РИА "Дейта"
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