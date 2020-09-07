Помещения в центре Москвы массово продают

Москва выставила на продажу 27 помещений в центре города, все они имеют свободное назначение и могут использоваться в коммерческих целях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Центральные районы столицы привлекательны для инвестиций и развития бизнеса, помещения тут имеют удобную транспортную и пешую доступность. Сейчас на продажу в центре выставлены 27 нежилых помещений площадью от 11,1 до 2,5 тыс. кв. метров. Приобрести их могут любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели", — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Больше всего объектов находятся в Басманном районе Москвы — шесть, по четыре объекта в Хамовниках, Пресненском районе и Замоскворечье, три помещения можно приобрести в Красносельском районе, по два — на Арбате и в Мещанском, в Тверском и на Якиманке — по одному.