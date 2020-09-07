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Рубль снижается к доллару и к евро
Газета.Ru
и
ещё 10
3 часа назад
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Газета.Ru
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Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля.
Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.
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