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Рубль снижается к доллару и к евро 

Газета.Ru и ещё 10 3 часа назад
Рубль снижается к доллару и к евро
Фото: Газета.Ru
Рубль падет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Курс доллара вырос на 14 копеек до 75,57 рубля.
Евро поднялся на 15 копеек, до 89,38 рубля.
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Недвижимость , Компании , Личный счет , Рынки , Экономика
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