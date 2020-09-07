Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.80
$
76.00
89.80
89.80
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.20
87.00
Индексы и котировки Brent
41.88
–0.24 Золото
1930.41
+0.10 РТС
1220.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1823
+0.0035
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Определена цена самой дешевой квартиры России 

Lenta.ru 1 час назад
Определена цена самой дешевой квартиры России
Фото: РИА Новости
Самая дешевая российская квартира стоит 145 тысяч рублей. В такую сумму оценили 69-метровые апартаменты, расположенные в одной из пятиэтажек города Инта в Коми, следует из материалов портала «Мир квартир», предоставленных «Ленте.ру».
Согласно описанию объекта, квартира в неплохом состоянии, рядом есть школа и магазин. Продавец также отмечает, что в доме хорошие соседи. Город Инта был основан в 1930-х годах для разработки угольных месторождений. С развалом СССР экономика поселения пришла в упадок, что привело к массовому оттоку жителей. В городе функционирует музей политических репрессий.
На втором месте списка самых доступных российских квартир — 52-метровая «двушка» в поселке Верхняя Унжа (Костромская область). Ее цену определили на уровне 150 тысяч рублей. К квартире прилагаются приусадебный участок, гараж, сарай, дровяной склад. Отдельное жилье стоимостью 150-160 тысяч рублей аналитики также нашли в многоквартирных домах Чeлябинcкой и Кемеровской областей и Карелии.
Ранее, в августе, сообщалось, что отложенный спрос на вторичное жилье, сформировавшийся в России за период самоизоляции, исчерпан: средняя стоимость квадратного метра начала возвращаться к «карантинным» показателям.
Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Последние новости
В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным В Германии ответили на запрос российских врачей по ситуации с Навальным Курс евро взлетел выше 90 рублей Курс евро взлетел выше 90 рублей Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
Между Россией и Казахстаном назревает скандал
В России поменялись правила проверки счетчиков
В России поменялись правила проверки счетчиков
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Германия сделала срочное заявление по «Северному потоку — 2»
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Россия и Белоруссия приготовились к единой валюте
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение