Названы страны с резко подорожавшим жильем 

Странами, где резко подорожало жилье по итогам второго квартала 2020 года, стали Турция, Филиппины, Германия, Словакия и Эстония. Об этом говорится в отчете Global Property Guide.

Для Турции рост цен на недвижимость составил 11,59 процента, для Филиппин, в частности для центрального делового района Макати — 11,52 процента, для Германии — 10,85 процента. В Словакии жилье подорожало на 9,13 процента, а в Эстонии — на 8,28 процента.

В качестве стран, где наблюдалось наибольшее снижение цен, эксперты назвали Египет (минус 17 процентов), Пакистан (минус 4,62 процента), Пуэрто-Рико (минус 4,44 процента), Мальту (минус 3,51 процента) и город Дубай в ОАЭ (минус 3,27 процента).

По данным отчета, реальные цены на жилье (то есть цены с поправкой на инфляцию) выросли в 33 из 49 стран, которые являются крупнейшими мировыми рынками. Россия является 13-й в списке с ростом на 4,82 процента, уступив место США с 5,02 процента.