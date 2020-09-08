Экономист назвал швейцарский франк лучшей валютой 

Дмитрий Бабин. Швейцарский франк стал лучшей валютой для накоплений. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер

По его словам, в ближайшие несколько месяцев франк останется лучшей валютой для накопления денег, он сохранит стабильность во время возможной повторной пандемии и обострения геополитической ситуации.

Также хорошо показала себя за последние полгода и другая европейская валюта — шведская крона и датская крона. Они выросли по отношению к доллару даже больше, чем евро, цитирует РИА Новости экономиста. Однако в долгосрочной перспективе выгоднее всего хранить деньги в швейцарском франке.

Среди рисков для различных валют Дмитрий Бабин назвал противостояние США с другими странами, проблемы экономики ЕС и угрозу второй волны пандемии. Бабин обратил внимание, что курс доллара может оказаться нестабильным из-за ноябрьских выборов в США и слишком мягкой монетарной политики ФРС

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что эксперты советуют в условиях нестабильности курса рубля создать мультивалютную корзину. Часть денег советуют хранить в рублях, часть — в долларах, а еще часть — в евро.