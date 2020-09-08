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Определена цена самой дешевой квартиры в Сочи 

Lenta.ru 2 часа назад
Определена цена самой дешевой квартиры в Сочи
Фото: ТАСС
Самая доступная квартира в Сочи выставлена на продажу за 750 тысяч рублей. Всего в городе потенциальным покупателям предлагается около 11,2 тысячи квартир стоимостью до 5 миллионов рублей, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Аналитики портала проанализировали предложения квартир в двух популярных среди россиян курортных городах — Сочи и Анталье. По их данным, среднее число заявок на покупку недвижимости в Сочи за семь месяцев 2020-го выросло на 20 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Этот же пункт для турецкой Антальи вырос на 13 процентов.
В Сочи осенью 2020-го самая дешевая квартира экспонируется за 750 тысяч рублей. Ее общая площадь — 13 квадратных метров. Объект нуждается в ремонте и расположен в 600 метрах от моря. В Анталье чуть более 400 квартир продаются по цене до 5 миллионов рублей, определили эксперты. Самый доступный лот оценен в 2,25 миллиона рублей. При наличии такой суммы покупатель сможет стать владельцем квартиры-студии площадью 30 квадратных метров. Объект будет передан новому владельцу вместе с техникой, мебелью и предметами быта. Расстояние до моря составляет около 900 метров.

«Спрос на недвижимость в Сочи в нынешнем году выше, чем на недвижимость в Анталье. Во многом это связано с пандемией коронавируса и с закрытием границ», — заключают специалисты Turk.Estate.

Ранее сообщалось, что спрос на инвестиционные квартиры в Сочи в период с января по июль 2020-го вырос на 51 процент по сравнению с показателем за те же месяцы 2019 года.
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Недвижимость , Lenta.ru
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