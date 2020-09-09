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В сети высмеяли отфотошопленные фотографии квартир 

Lenta.ru 1 час назад
В сети высмеяли отфотошопленные фото квартир
Фото: Twitter
Пользователи сети высмеяли отфотошопленные фотографии интерьеров квартир, снимками которых поделилась одна из пользовательниц Twitter. Об этом сообщает The Sun.
Женщина по имени Кэйти Дилэйни (Caitie Delaney) опубликовала в своем профиле несколько фотографий, которые она нашла, когда искала жилье. Одна была сделана в гостиной или спальне, а другая — на кухне. Обе фотографии изменены с помощью фоторедактора. Так, на первый снимок поместили серый диван, который будто бы повис в воздухе, а на второй — нечетко обрезанные стулья и ненастоящий горшок с цветами.

«Я просто схожу с ума от этих фотографий из реестра квартир», — написала Дилэйни.

The Sun отмечает, что использование фоторедактора владельцами квартир обусловлено тем, что, как правило, потенциальные покупатели хотят видеть, как выглядит жилплощадь с мебелью. Возможно, квартиры на фото отремонтировали не так давно и комнаты в них не успели обустроить. На рынке пустая жилплощадь продается на шесть процентов дешевле, чем дома и квартиры с мебелью. Однако сделать весь интерьер в фоторедакторе все равно не удастся.
В феврале 2020 года пользователи сети сравнили дом американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и ее мужа рэпера и продюсера Канье Уэста, построенный с минималистичном стиле, с монастырем и отфотошопили его. В холл здания добавили ярких красок и разместили на фото вазу с цветами, картины и покрытый скатертью в цветочек стол, на котором стоял телевизор.
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Недвижимость , Ким Кардашьян
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