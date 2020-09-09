Россиян захотели ограничить в правах

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Законопроект касается долей в квартирах посемейного проживания и их продажи посторонним людям. По словам Метлиной, приобретение долей собственности на стороне приводит к конфликтам. Если изменения вступят в силу, доли можно будет продавать только членам семьи. Также перед заселением потенциальным собственникам нужно будет предоставить не только прописку и документы на право собственности, но и иметь долю в натуре, а не на бумаге. С помощью этого, депутат хочет ввести термин «квартира посемейного проживания».

«Эту ситуацию с продажей долей нужно пресекать полностью. Если в жилье нельзя выделить долю в натуре, то продавать такие доли нельзя. Если можно сделать отдельный вход, санузел, кухню — пожалуйста. В частном доме или в большой квартире при согласовании всех собственников так сделать можно. Но в обычной городской квартире, одно-, двух-, трехкомнатной — нет. Значит, доли продавать можно только внутри семьи», — заявила Метлина.

Разработчики законопроекта предполагают, что поправка поможет решить проблему с незаконным захватом собственности и с некоторыми судьями, которые намеренно позволяют рейдерам вселяться в квартиры. Депутат рассказала, что на данный момент эта проблема касается 147 миллионов россиян, а за последние несколько месяцев она получила более 300 обращений от пострадавших от рейдеров людей.