В России упал объем ввода жилья

Объём ввода жилья в России снизился на семь процентов за восемь месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин . Об этом 11 сентября сообщает ТАСС.

«На семь процентов [снизился объём ввода жилья в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года] и на 1 сентября составил 39,3 млн квадратных метров», — сказал Стасишин.

Об этом заместитель министра строительства и ЖКХ заявил на ХI Всероссийской конференции «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

В четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в рамках международного инвестиционного форума Poestate.Live сообщил, что объёмы ввода жилья в стране по итогам текущего года могут быть сопоставимы с прошлогодними показателями, несмотря на остановку строек в карантин.

По данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объём ввода жилья в стране в 2019 году составил 82 млн квадратных метров, включая жилые дома, которые построены на садовых участках, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году объём введённого жилья составил 75,7 млн квадратных метров.

Ранее сообщалось, что один из ключевых показателей нацпроекта «Жильё и городская среда» — количество построенной и введённой жилой недвижимости к 2024 году — предлагают уменьшить на 20 миллионов квадратных метров.