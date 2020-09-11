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В России оценили угрозу возникновения ипотечного кризиса 

Lenta.ru 55 минут назад
В России оценили угрозу ипотечного кризиса
Фото: РИА Новости
Российский рынок ипотечного кредитования не перегрет и на нем нет «пузыря». Угрозу возникновения ипотечного кризиса оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе XIX Всероссийского съезда строительных саморегулируемых организаций (СРО) в Санкт-Петербурге, сообщает «Коммерсантъ».
Чиновник отметил, что «пузырь» на ипотечном рынке формируется в том случае, если средний первоначальный взнос по жилищным кредитам стремится к нулю, в то время как в России по ипотеке с господдержкой он составляет 15 процентов. Люди изначально вносят за жилье по 300-350 тысяч рублей (при цене квартиры на уровне 2,4 миллиона рублей) и эти деньги они «не хотят терять», пояснил Стасишин.

«Сегодня все в порядке в этом (ипотечном — прим. «Ленты.ру») сегменте. Правительство бы не стало субсидировать то, что приведет к дефолту», — подчеркнул замминистра, добавив, что в российском правительстве работают люди «с высшим образованием, а иногда и не с одним».

В минувшем июле эксперт по экономике агентства Bloomberg Скотт Джонсон заявил, что российским властям следует принять меры для предотвращения ипотечного кризиса, который может начаться из-за инициированной руководством страны программы льготного кредитования под 6,5 процента годовых. При этом в целом он положительно оценил меры поддержки рынка жилищного кредитования, принятые в России.
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Комментарии
Недвижимость , Никита Стасишин , Правительство РФ , Bloomberg , Lenta.ru
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