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Российские чиновники озаботились жильем заключенных

Lenta.ru
1 час назад
В Министерстве юстиции России озаботились правами заключенных и подготовили законопроект, гарантирующий сохранность их жилья на время отбывания наказания. Об этом сообщает «Интерфакс».
Российские чиновники озаботились жильем заключенных
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чиновники предлагают внести изменения в действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ и ввести запрет на продажу, покупку и регистрацию других граждан в объектах недвижимости заключенных. Это будет зависеть о решения суда, выносимого по каждом конкретному случаю. В законопроекте также прописано, что все расходы, связанные с сохранением имущества, осуществляются за счет тех, кто отбывает наказание.
Как объяснили в министерстве, поправки были связаны с заключением Конституционного суда РФ. Там заявили, что действующая статья УПК противоречит основному закону страны, и в ней не прописаны конкретные меры, связанные с охраной собственности осужденных.
Ранее в сентябре депутат Московской городской думы Наталия Метлина предложила законопроект, который должен помочь в борьбе с рейдерством. Однако фактически он ограничивал россиян в имущественных правах. Метлина хотела разрешить продавать доли только членам семьи, а перед заселением проверять не только прописку и документы на право собственности, но и долю в натуре, а не на бумаге.
Недвижимость,Наталия Метлина,Минюст РФ,Мосгордума,
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