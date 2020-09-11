Российские чиновники озаботились жильем заключенных

Чиновники предлагают внести изменения в действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ и ввести запрет на продажу, покупку и регистрацию других граждан в объектах недвижимости заключенных. Это будет зависеть о решения суда, выносимого по каждом конкретному случаю. В законопроекте также прописано, что все расходы, связанные с сохранением имущества, осуществляются за счет тех, кто отбывает наказание.