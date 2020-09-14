В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках 

Эксперты «Авито Недвижимости» проанализировали объявления о покупке жилья и зафиксировали в сентябре рост спроса на квартиры в пятиэтажках на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта тенденция характерна практически для всех крупных городов России.

«Единственным городом, где интерес покупателей к этому типу жилья снизился на 1%, стал Иркутск. Во всех остальных крупных городах, которые рассматривались в рамках исследования, отмечен значительный рост спроса на пятиэтажки», — цитирует агентство RNS результаты исследования.

По данным экспертов, более всего в данном сегменте жилья вырос спрос в Москве (+105%), в Тюмени (+16%), в Нижнем Новгороде (+80%). При этом, количество предложений квартир в «хрущёвках» снизилось, исключение составили только Санкт-Петербург (+4%) и Москва (+40%).

Средняя цена квадратного метра в пятиэтажке по стране в настоящее время составляет 45,6 тыс. рублей, что на 20% меньше средней цены вторички. Лишь в Москве разница в цене практически отсутствует. Кроме того, цены на квартиры в пятиэтажках растут медленнее, чем на другие объекты вторичного рынка жилья. В целом по стране она поднялась на 5% по сравнению с сентябрём 2019 года, а стоимость вторичной недвижимости в целом — на 6%.

Стоимость квадратного метра в пятиэтажках Москвы и Санкт-Петербурга гораздо больше, чем в других городах (217 тыс. рублей за кв. метр и 117 тыс. рублей за кв. метр соответственно). Жильё в московской пятиэтажке стоит в шесть раз дороже, по сравнению с Саратовом или Челябинском, а в петербургской — в три раза дороже. Примерно такое же соотношение характерно для всей вторичной недвижимости.

«Большое количество пятиэтажных домов строилось в 60-е и 70-е годы: через 50 лет многие из них не отвечают современным требованиям к жилой недвижимости. Однако статус «под снос» делает такое жильё привлекательной инвестицией для части покупателей», — считает руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Как писал NEWS.ru, впечатляющий рост ипотечного кредитования в России эксперты объясняют отложенным спросом и государственной программой льготной ипотеки. Цены на жильё при этом заметно потянулись вверх. И хотя по итогам года подобного роста аналитики не ожидают, они соглашаются, что недвижимость остаётся вполне привлекательным активом для сохранения средств. По предварительной оценке «ДОМ.РФ» и Frank RG, в январе — июле 2020-го было выдано 740 тысяч ипотечных кредитов на 1,78 трлн рублей. Это примерно на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года в количественном выражении и на 20% — в денежном. Только в июле россияне набрали 140 тысяч ипотечных кредитов на 340 млрд рублей. Прирост выдачи по отношению к июлю 2019-го составил 40% в количественном и 53% — в денежном выражении. Минувший июль стал вторым месяцем по объёму выдачи ипотеки за всю историю ипотечного рынка, отмечают аналитики. Столь впечатляющие цифры эксперты объясняют прежде всего эффективной реализацией мер государственной поддержки ипотечного и жилищного рынков, из которых главная — программа льготной ипотеки на жильё в новостройках по ставке не выше 6,5%.