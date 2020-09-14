В России взлетели цены на новостройки

В июле — августе цены на новостройки выросли на 6,2% благодаря действию правительственной программы льготной ипотеки. Об этом говорится в отчёте Сбербанка

Отмечается, что рост цен на 6,2% связан с реализацией программы льготной ипотеки для новостроек под 6,5%. 90% кредитов выданы именно по этой схеме.

Ключевой стала программа льготной ипотеки для покупки жилья в новостройках под 6,5% в сочетании с увеличением лимитов стоимости приобретаемой недвижимости, — цитирует «Ведомости» документ.

При этом отмечается, что в 23 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, цены выросли на более чем 10%. Больше 20% — в Подмосковье, Белгородской, Калининградской, Курской, Челябинской областях, Приморском крае и Хакасии. В Иркутской и Томской областях стоимость жилья в новостройках выросла на 38% и 36% соответственно. Рекордсменом стала Астраханская область (45%).

Однако, есть и регионы, где новое жильё подешевело. В частности, снижение стоимости произошло в девяти регионах, в том числе в Курганской (-58%), Костромской (-45%) и Новгородской (-17%) областях, а также в Якутии (-34%) и Марий Эл (-13%).