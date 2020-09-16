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Жильцы использовали дом в качестве помойки

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Уборщики расчистили дом, который жильцы использовали в качестве одной большой помойки. По словам работников, это был худший дом, который они видели за всю свою жизнь, пишет The Sun.
Жильцы использовали дом в качестве помойки
Фото: MEN MediaMEN Media
Двухэтажный коттедж в Манчестере оказался буквально погребен под слоем мусора. Уборщики рассказали, что груда отходов внутри заблокировала дверь, так что они с трудом смогли попасть во внутрь. Всего команде из четырех человек потребовалось семь часов работы, чтобы убрать завалы. Мусора в жилище накопилось на три фургона.
«Кто-то действительно жил в этом доме неделю назад. Вокруг стояли бутылки с мочой, только что оставленные там», — рассказал старший из команды.
Он отметил, что пол в гостиной был усыпан обертками от еды, бутылками, банками и мухами. Кроме того, уборщики обнаружили гнездо, в котором жило порядка 20 мышей.
Ранее сообщалось, что в Великобритании на продажу выставили дом со свалкой внутри. За него просят 165 тысяч фунтов стерлингов (более 16 миллионов рублей). Гостиная дома завалена книжками, старой техникой и развалившейся мебелью. На кухне разбросаны грязные столовые приборы и бутылки, а в спальнях раскиданы вещи.
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