В США разглядели начало нового кризиса

Во втором квартале этого года американцы набрали жилищных кредитов на 1,1 триллиона долларов. Это абсолютный рекорд за 20 лет. Даже перед ипотечным крахом 2007-го, обернувшимся глобальным финансовым кризисом, ничего подобного не наблюдалось. Насколько опасна сложившаяся ситуация — в материале РИА Новости.

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Пандемия и карантинные меры серьезно замедлили экономическую активность во всем мире. Сильнее всех пострадали США — во втором квартале американская экономика рухнула на небывалые 32,9 процента.

На этом фоне немало удивил отчет одной из ведущих аналитических компаний Black Knight об ипотечных кредитах. Оказывается, этот рынок в стране расцвел именно в разгар эпидемии.

За три месяца американцы влезли в долги на 1,1 триллиона долларов. Это максимум за 20 лет — больше того, что было перед ипотечным крахом 2007 года. Почему банки с такой легкостью раздают деньги?

Одна из главных причин — ультрамягкая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы . "Хотя действовали ограничения из-за пандемии, во втором квартале произошел бурный всплеск ипотечных кредитов из-за рекордно низких процентных ставок", — указывает глава Black Knight Data & Analytics Бен Грабоске.

Рефинансировались

Огромный ипотечный долг американских заемщиков не может не вызывать опасения. Уже в 2019-м году он превысил уровень 2008-го, дойдя до 9,56 триллиона долларов.

В апреле один из крупнейших инвестбанков Goldman Sachs предупредил, что страну ждет цунами дефолтов по ипотеке. Из-за пандемии безработица взлетела почти до 15 процентов, не у дел остались 20,5 миллиона человек. Это почти вдвое больше, чем за весь финансовый кризис 2007-2009 годов. И банки готовились к самой крупной в истории волне просрочек по платежам.

Но сверхнизкие ставки позволили рефинансироваться. По данным Black Knight, объем рефинсированных ипотечных кредитов за квартал вырос на 60 процентов и на 200 — в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Когда ставки упали до исторического минимума, домовладельцы "протестировали пределы возможностей кредиторов", отмечают аналитики. За квартал рефинансировали порядка 2,3 миллиона кредитов — максимум за 17 лет.

С начала года ставка по 30-летним ипотечным займам снизилась на полпроцента, до абсолютного минимума. По оценкам Black Knight, большинство заемщиков именно этим и воспользовались для уменьшения ежемесячных платежей.

Есть ли риск

Кроме того, в отличие от 2007 года, цены на жилье в США растут и обвала не предвидится.

"Домовладельцы располагают рекордным собственным капиталом. Перед предыдущим кризисом субстандартного кредитования стоимость домов резко упала, и миллионы заемщиков оказались в сложном положении — они задолжали больше, чем стоили их дома", — говорит Санджив Дас, генеральный директор Caliber Home Loans.

Так, во время рецессии 1990-х жилье в США подешевело на десять процентов, и в три раза — после кризиса 2008-2009 годов. Сейчас же, в условиях беспрецедентного падения ВВП и рекордной безработицы, цены на недвижимость идут вверх. В мае они были на 4,3 процента выше, чем годом ранее, и темпы роста не намного ниже среднего показателя.

Экономисты это объясняют ужесточением финансового регулирования. Доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с очень низким кредитным рейтингом, в два раза меньше, чем в 2007-м. Плюс помогла солидная "коронавирусная поддержка" населению от властей: и пособия по безработице, и дополнительные выплаты. Экономисты не исключают, что в результате рост совокупного дохода американских домохозяйств в этом году будет примерно таким же, как и в прошлом.

При этом предложение на рынке ограничено — отчасти из-за усложнения земельного законодательства и снижения конкуренции в строительстве. Таким образом, у цен на недвижимость, похоже, есть прочный фундамент, делают вывод экономисты BofA Global, называя американский рынок жилья "яркой звездой восстановления экономики".

Наконец, перегрева ипотечного рынка не допустит Федрезерв — регулятор выкупит соответствующие ценные бумаги, если это потребуется, добавляет портфельный управляющий QBF Турал Гадирли. Если Федрезерв готов приобретать облигации с "мусорным" рейтингом, то тем более он это сделает с ипотечными бумагами и пулами, обеспеченными недвижимостью.