Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.83
$
75.14
88.72
88.89
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
42.22
+0.50 Золото
1966.30
–0.04 РТС
1253.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.09
1.1839
–0.0073
01.09
1.1912
13.09
04.09
21.08

Россияне бросились скупать жилье в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне бросились скупать жилье в Турции
Фото: globallookpress.com
Россияне в августе 2020 года приобрели 366 объектов в Турции и заняли третье место в рейтинге иностранцев, которые являются главными покупателями жилья в стране. На первом месте оказались граждане Ирана (640 объектов), а на втором — Ирака (592 объекта). Об этом говорится в материале портала Turk.Estate, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».
Иностранцы бросились скупать недвижимость в Стамбуле (1648 лотов), Анталье (288 лотов), Мерсине (148 лотов) и Ялове (133 лота). Всего гражданам других стран за август было продано 3893 объекта (плюс восемь процентов по сравнению с августом 2019-го).
Россияне уже второй месяц подряд остаются в лидерах рейтинга. Показатель прошлого месяца вырос на восемь процентов по сравнению августом 2019 года и на 57,9 процента по сравнению с июлем 2020-го.
После россиян в рейтинге идут граждане Афганистана (156 объектов) и граждане Азербайджана (154 объекта). Такой всплеск активности на турецком рынке недвижимости эксперты связывают в первую очередь с открытием границ после длительного карантина, что позволило реализовать накопившийся спрос.
Видео дня. В России обсудят введение минимальной зарплаты в час
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
Комментарии
Недвижимость , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет «черный октябрь»
Россию ждет «черный октябрь»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Взрыв на Украине отрезвит противников «Севпотока-2»
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Европейцы забили погреба никому не нужным вином
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение