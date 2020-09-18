Выдача ипотеки в России бьет рекорды

Количество выданных ипотечных кредитов в России в августе подскочило на 31% в годовом выражении и достигло 135 тысяч кредитов; ипотечное кредитование второй месяц остается на рекордно высоком уровне для лета, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"По предварительным данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в августе выдали 135 тысяч ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи сократились на 2%, а по сравнению с августом 2019 года — выросли на 31%", — говорится в сообщении.

Всего же с начала года банки РФ выдали 865 тысяч ипотечных кредитов — на 20% больше, чем в первые восемь месяцев прошлого года.

Наибольший рост количества новых ипотечных кредитов в августе в годовом выражении отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе (57%), Москве (49%) и Кировской области (47%). Наименьший рост — в Новосибирской области (3%), Удмуртии (18%), Оренбургской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%).