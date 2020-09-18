В каких случаях россиянам отказывают в ипотеке

Ипотека в настоящее время является одним из самых популярных способов приобретения жилья в России, однако ее выдают не всем. Что может стать поводом для отказа заемщику, РИА Новости рассказали эксперты в сфере финансовой грамотности.

Заемщики часто задаются вопросом, необходимо ли закрывать кредитные карты и другие займы, подавая заявку на ипотеку. По словам, директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамина Каганова, обычно имеющийся кредит не становится поводом отказа в ипотечном кредите.

"Банк оценивает то, насколько платежеспособен заемщик. В расчет принимаются и платежи по другим займам. Согласование возможно, если на все кредиты расходуется не более чем 40-45% заработка. Но стоит помнить, что в целом кредитная нагрузка не должна превышать 45% от семейного дохода, а в идеале этот показатель должен составлять не более 20%", — пояснил он.

При этом одним из главных поводов отказать заемщику в ипотеке является его плохая кредитная история, а именно наличие просрочек по кредитам, отмечает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультанта проекта "Вашифинансы.рф" Луизы Кононыхиной. Что касается имеющихся у потенциального ипотечного заемщика кредитных карт, то по ним стоит понижать лимит, чтобы снизить уровень закредитованности, советует эксперт. "Лимит приравнивается к выданному кредиту, при этом не важно, использован он или нет", — пояснила она.

Кроме того, по словам эксперта, повлиять на решение банка может даже редкая или экзотическая профессия заемщика — в этом случае он может показать кредитору имеющиеся активы (недвижимость, автомобиль, ценные бумаги). Еще среди поводов отказа в ипотечной ссуде — искажение фактов в документах, подделка справок, небольшой трудовой стаж или частая смена места работы, добавила Кононыхина.