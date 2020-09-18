Россиянам назвали главные причины отказа в ипотеке 

Одним из основных поводов отказать заемщику в ипотеке — плохая кредитная история. Главные причины, по которым банки не хотят выдавать жилищные займы, назвали эксперты в интервью РИА Новости.

По их словам, уже имеющийся кредит, как правило, не является поводом для отказа в ипотеке. Однако общая кредитная нагрузка не должна превышать 45% от семейного дохода. В идеале этот показатель должен быть не больше 20%, добавили специалисты.

Кроме того, на решение банка может повлиять редкая профессия заемщика. В этом случае он должен будет показать кредитору имеющиеся в собственности активы. Еще одним поводом для отказа может стать искажение фактов в документах, небольшой трудовой стаж или частая смены работы.