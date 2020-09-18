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В Госдуму внесли проект о реновации в регионах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 3 часа назад
Реновацию готовят к регионам
Фото: РИА Новости
Члены Совфеда внесли в Госдуму законопроект, который дает возможность проводить реновацию во всех регионах России при согласии большинства собственников квартир в многоквартирном доме. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за включение многоквартирного дома в проект программы сноса и реконструкции многоквартирных домов», — говорится в законопроекте, передает ТАСС.

В феврале председатель Мосгордумы не исключил возможности расширения программы реновации в столице после выполнения обязательств по «первой волне», сообщил председатель московского парламента Алексей Шапошников.
В январе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что проект всероссийской программы реновации жилья необходимо развивать, начав «отрабатывать его на крупных городах».
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Недвижимость , Марат Хуснуллин , Алексей Шапошников , Мосгордума , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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