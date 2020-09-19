В регионах предложили разрешить реновацию

Реновацию можно будет проводить в любом регионе России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Такую возможность регионам должно дать принятие нового законопроекта, который уже внесён в Госдуму . Согласно инициативе, реновацию может будет проводить в любой точке страны если в конкретном доме 2/3 его собственников хотят это сделать.

Отмечается, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом. При этом, в случае если одной треть голосов окажется против, то собственники смогут исключить свой дом из программы ещё до утверждения проекта планировки территории.

С помощью нового закона предлагается дать региональным властям полномочиями по формированию и утверждению адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов. Кроме этого, регионы также смогут разрабатывать технических характеристик домов, которые должны попасть в эти программы и определять категории граждан, которым нужно оказать содействие в их переселении.

Важно, что проектом предусмотрена возможность принудительного переселения жителей домов, включённых в программы.