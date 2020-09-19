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В стране хотят затеять всероссийскую реновацию 

Deita.ru 25 минут назад
В регионах предложили разрешить реновацию
Фото: Deita.ru
Реновацию можно будет проводить в любом регионе России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Такую возможность регионам должно дать принятие нового законопроекта, который уже внесён в Госдуму. Согласно инициативе, реновацию может будет проводить в любой точке страны если в конкретном доме 2/3 его собственников хотят это сделать.
Отмечается, что в проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом. При этом, в случае если одной треть голосов окажется против, то собственники смогут исключить свой дом из программы ещё до утверждения проекта планировки территории.
С помощью нового закона предлагается дать региональным властям полномочиями по формированию и утверждению адресных программ сноса и реконструкции многоквартирных домов. Кроме этого, регионы также смогут разрабатывать технических характеристик домов, которые должны попасть в эти программы и определять категории граждан, которым нужно оказать содействие в их переселении.
Важно, что проектом предусмотрена возможность принудительного переселения жителей домов, включённых в программы.
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Комментарии
Недвижимость , Госдума , РИА "Дейта" , Парламентская газета
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