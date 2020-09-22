Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.15
$
76.39
89.45
89.69
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.41
+0.64 Золото
1902.57
+0.13 РТС
1181.24
–3.86
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1733
–0.0081
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

В России резко подорожали дачи 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
За год к сентябрю 2020-го дачи в среднем по России подорожали на 11 процентов, а в ряде регионов зафиксирован рост цен на загородную недвижимость вплоть до 35 процентов, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
В России резко вырос спрос на квартиры в пятиэтажках
В целом за последние 12 месяцев цены на дачи выросли в 69 регионах страны, в 15 упали, выяснили аналитики. Самое резкое подорожание отмечено в Ульяновской области (плюс 35 процентов), Чувашии (34 процента), Вологодской (33,8 процента), Архангельской (33 процента) и Рязанской (31 процент) областях. Наибольшее падение цен наблюдалось в Кировской области (минус 14,5 процента), Хакасии (минус 13,6 процента) и Северной Осетии (минус 12,5 процента).
В Москве среднестатистическая дача подорожала почти на 8 процентов, в Подмосковье — на 3 процента, в Санкт-Петербурге — на 15 процентов, в Ленинградской области — на 19 процентов. Средняя стоимость дачи в России к осени 2020-го достигла 1,7 миллиона рублей, подсчитали в «Мире квартир».

«После шоковых весенних событий, когда жителям нашей страны пришлось почти три месяца провести дома, многие люди переоценили ценности, и в плане недвижимости тоже, — поясняют эксперты. — Быть запертым в городской квартире им не понравилось, и они обратили взгляды на дачи, где самоизолироваться можно с куда большим комфортом: на большей площади и на свежем воздухе».

В июле стало известно, что почти половина — 44 процента — россиян готовы приобрести собственное жилье на юге, чтобы иметь возможность приезжать летом на море. Среди крупнейших городов больше всего желающих обзавестись курортной недвижимостью в Москве (57 процентов), Санкт-Петербурге и Казани (по 54 процента в обоих). Любителей горных лыж и сноубордов в стране значительно меньше: всего 9 процентов хотят купить жилье в горах ради того, чтобы приезжать кататься зимой.
Последние новости
Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Опубликованы данные разведки США о счетах россиян в американских банках Рядом с Байкалом случилось землетрясение Рядом с Байкалом случилось землетрясение В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек В центре Москвы водитель Infiniti сбил трех человек
Комментарии 44
Недвижимость , Видео , Личный счет , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заставляем закладывать всё до трусов»
«Заставляем закладывать всё до трусов»
Названы главные ошибки в завещании
Названы главные ошибки в завещании
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть