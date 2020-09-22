В Москве стали чаще выдавать ипотеку 

По итогам августа 2020-го число зарегистрированных ипотек в Москве увеличилось на 43 процента в годовом выражении, следует из материалов столичного управления Росреестра , имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Всего за последний летний месяц в городе зарегистрировали свыше 10 тысяч договоров ипотечного жилищного кредитования — то есть займы выдавали в 1,4 раза чаще, чем годом ранее (7 тысяч договоров). В сравнении с предыдущим месяцем, когда было оформлено 9,1 тысячи ипотек, показатель увеличился на 9 процентов.

С января по август в Москве выдали 57,34 тысячи ипотечных кредитов, подсчитали в Росреестре, — практически столько же, сколько в аналогичном периоде прошлого года (57,39 тысячи).

«В Москве третий месяц подряд растет число зарегистрированных Росреестром договоров на рынке недвижимости, в том числе и со вторичным жильем. Однако, несмотря на это, только объем ипотечного жилищного кредитования приблизился к прошлому году», — отмечают в ведомстве.

Ранее, в июле, стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.