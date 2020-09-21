Вторичный рынок жилья Москвы упал

"Кроме того, августовский показатель сопоставим с мартом текущего года, когда был зафиксирован наибольший в 2020 году объем регистраций на вторичном рынке недвижимости — разница составляет менее 1%. Данная статистика подтверждает заявления экспертов строительной отрасли о том, что к осени объем сделок со "вторичкой" вернулся к показателям докарантинного периода", — говорится в сообщении управления.