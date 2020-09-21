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Вторичный рынок жилья Москвы упал на 18% 

РИА Недвижимость и ещё 1 4 часа назад
Вторичный рынок жилья Москвы упал
Фото: РИА Новости
Количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы за восемь месяцев 2020 года сократилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18% — до 77,9 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
При этом в августе ведомство зарегистрировало 14,7 тысячи переходов прав, что на 38% превышает итоги августа прошлого года и на 30% больше, чем в июле 2020-го.

"Кроме того, августовский показатель сопоставим с мартом текущего года, когда был зафиксирован наибольший в 2020 году объем регистраций на вторичном рынке недвижимости — разница составляет менее 1%. Данная статистика подтверждает заявления экспертов строительной отрасли о том, что к осени объем сделок со "вторичкой" вернулся к показателям докарантинного периода", — говорится в сообщении управления.

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