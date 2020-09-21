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Михаил Мишустин уточнил условия программы дальневосточной ипотеки 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Уточнены условия программы дальневосточной ипотеки
Фото: ТАСС
Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил условия программы дальневосточной ипотеки. Изменения внесены по предложениям местных жителей, с которыми глава правительства смог пообщаться в ходе своей августовской поездки по региону.

"Расширяется география ее применения для двух регионов: Магаданской области и Чукотского автономного округа, — сообщил премьер на оперативном совещании со своими заместителями. — Теперь местные жители смогут взять льготный кредит и купить жилье на вторичном рынке не только в сельской местности, а по всей территории обоих регионов".

Сделать это нужно будет до конца 2021 года.
Также в программе смогут участвовать не только местные жители, но и люди, переезжающие на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности. Это, считает Мишустин, будет хорошим стимулом для привлечения высококвалифицированных специалистов.
Еще одно нововведение предполагает использование любого недвижимого имущества в качестве обеспечения по кредиту на строительство дома.
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Недвижимость , Михаил Мишустин
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