В России предложили разрешить снос любого жилья

Региональные власти и муниципалитеты могут получить возможность принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму

Как отмечает издание, решение о сносе здания и отселении может быть принято только с согласия двух третей собственников и арендаторов. Порядок учета голосов должны определить местные власти. При этом жильцам по выбору должно быть предоставлено равноценное жилье в том же районе или денежная компенсация.

Программа комплексного развития территории предусматривает, что решение о сносе может приниматься, если половину определенного участка занимает аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции.

Предполагается, что новый механизм поспособствует "обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан".