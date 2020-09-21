Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.20
$
76.37
89.95
90.08
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.89
+0.05 Золото
1931.24
–0.03 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.09
1.1786
–0.0028
07.09
1.1814
17.09
09.09
26.08

В России предложили разрешить снос любого жилья по программе реновации 

РИА Недвижимость 2 часа назад
В России предложили разрешить снос любого жилья
Фото: РИА Новости
Региональные власти и муниципалитеты могут получить возможность принимать собственные программы сноса и реконструкции любого, а не только аварийного жилья, пишет "Коммерсант" со ссылкой на законопроект, внесенный в Госдуму.
Как отмечает издание, решение о сносе здания и отселении может быть принято только с согласия двух третей собственников и арендаторов. Порядок учета голосов должны определить местные власти. При этом жильцам по выбору должно быть предоставлено равноценное жилье в том же районе или денежная компенсация.
Программа комплексного развития территории предусматривает, что решение о сносе может приниматься, если половину определенного участка занимает аварийное жилье, самовольные постройки или многоквартирные дома, вошедшие в адресную программу сноса и реконструкции.
Предполагается, что новый механизм поспособствует "обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан".
Видео дня. Российские компании планируют сохранить удалёнку
РИА Недвижимость: последние новости
Риелторы не отмечают "перегрева" на рынке недвижимости Риелторы не отмечают "перегрева" на рынке недвижимости Выдача ипотеки в РФ продолжает бить рекорды Выдача ипотеки в РФ продолжает бить рекорды Эксперты рассказали, в каких случаях россиянам отказывают в ипотеке Эксперты рассказали, в каких случаях россиянам отказывают в ипотеке
Комментарии 2
Недвижимость , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Журналисты узнали размеры пенсий российских телеведущих
Журналисты узнали размеры пенсий российских телеведущих
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
До 1 октября: ПФР поставил новое условие
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение