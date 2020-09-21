Росреестр создаст онлайн-сервис по оформлению земли 

"Мы за два месяца собрали информацию практически обо всех земельных участках, которые можно вовлечь в жилищное строительство. Таких участков и территорий мы собрали 5560 на площади более 107 тысяч гектаров. В нацпроекте у нас 50 тысяч гектаров", — отметил глава Росреестра, добавив, что в настоящее время создан двукратный запас по вовлечению земли в жилищное строительство.