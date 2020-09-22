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В России цены на новое жилье могут вырасти на 15% – СМИ

Москва24иещё 9
58 минут назад
С начала 2020 года новостройки в России подорожали примерно на восемь процентов, а по итогам года цены могут вырасти на 12-15 процентов. Такой прогноз "Известиям" дали участники рынка недвижимости.
Так, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в российских городах-миллионниках на данный момент составляет 80,4 тысячи рублей, рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
По словам эксперта, в числе причин – высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5 процента и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры.
Управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко отметил, что рост цен продолжается уже более двух лет в связи с переходом отрасли на новые правила проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета.
Генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын добавил, что вложение денег в жилье – надежная инвестиция. Если делать это на старте продаж новостройки, деньги можно и приумножить.
Недвижимость,Видео,Олег Колченко,Алексей Попов,газета "Известия",
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