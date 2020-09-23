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Автомагазины запретили размещать в новостройках 

Deita.ru и ещё 2 2 часа назад
Автомагазины запретили размещать в новостройках
Фото: РИА Новости
Магазины по продаже автомобильных покрышек, а также иных деталей для машин, признаны потенциально пожароопасными, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
МЧС внесло изменения в устаревшие правила противопожарной защиты, согласно которым отныне запрещено размещать автомагазины в жилых новостройках.
Главное опасение спасателей вызывает факт того, что такие материалы, как шины, коврики, масла и другие технические жидкости для автомобилей очень легко воспламеняются и горят.
Новый запрет МЧС смогут обойти конторы, которые работают на приём заказов и при этом не размещают в своих помещениях непосредственно сам товар.
Кроме этого, не стоит бояться и тем магазинам, которые уже работают. Ограничения будут действовать только для новостроек.
Ранее сообщалось о том, что МЧС запретило организовывать мебельные магазины на первых этажах многоэтажек.
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Недвижимость , МЧС , РИА "Дейта" , ИТАР-ТАСС
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