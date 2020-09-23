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Финансисты предостерегли от частой ошибки при выборе ипотечного банка 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Финансисты предостерегли от ошибки при выборе ипотеки
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Россиянам, решившим взять ипотечный кредит, следует внимательно подойти к выбору банка, поскольку нередко кредитно-финансовые организации идут на ряд уловок, предупреждают специалисты.
Как отмечает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта «Вашифинансы.рф» Луиза Кононыхина, обещанная в рекламе низкая процентная ставка по кредиту может оказаться одной из таких уловок. Зачастую оказывается, что это касается только первого года обслуживания займа, а затем ставка вырастает.
Кроме того, при сравнительно невысокой процентной ставке банк может предусмотреть в договоре дорогостоящее страхование — в результате вместо того, чтобы сэкономить, невнимательный заемщик переплатит.
Исполнительный директор кредитного центра «Финансовый сервис», эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов указывает, что крупные банки не всегда предлагают низкие процентные ставки. Поэтому целесообразно изучить предложения на рынке кредитования — самостоятельно или с помощью профессионального ипотечного брокера, сообщает агентство «Прайм».
Ранее сообщалось, что объем выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Андрей Романов
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