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Российские семьи бросились скупать жилье в Сочи 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, вынудили многих россиян задуматься о переезде в приморские города, в частности, в Сочи. При этом основной спрос на покупку недвижимости в городе формируют семьи с детьми, говорится в материалах компании Golden Brown Group, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, семейные россияне в настоящее время покупают до 60 процентов квартир, домов и апартаментов в Сочи. Прежде всего их интересует недвижимость в Олимпийском парке.

«Одно из главных требований к жилью — чтобы можно было за 15−20 минут доехать на машине до школы. Сейчас мы видим, что около 70 процентов учащихся в образовательных учреждениях Олимпийского парка — это дети из других регионов РФ», — отмечают специалисты.

Они также указывают, что среди покупателей дорогого жилья в Сочи стало больше представителей северных городов страны, в частности, Омска, а также клиентов из Екатеринбурга. Семейные клиенты бросились скупать на курорте просторное жилье (от 100 квадратных метров). Спросом пользуются и дома в бюджете 50−60 миллионов рублей, уточняют в Golden Brown.
По прогнозам экспертов, если эпидемиологическая ситуация в мире не улучшится до конца 2020 года, спрос на недвижимость в Сочи, в том числе для постоянного проживания, будет расти и в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что отечественные знаменитости массово скупили недвижимость в Сочи — город стал альтернативой зарубежным курортам. Местными квартирами и домами уже владеют солист «Иванушек» Андрей Григорьев-Апполонов, юмористы Александр Ревва, Михаил Галустян и Гарик Мартиросян, певцы Григорий Лепс и Стас Михайлов. Обзавелся недвижимостью для отдыха и поп-исполнитель Филипп Киркоров, а также актер Егор Дружинин и звезда сериала «СашаТаня» Валентина Рубцова.
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Комментарии 8
Недвижимость , Видео , Григорий Лепс , Филипп Киркоров , Михаил Галустян , Стас Михайлов , Гарик Мартиросян , Валентина Рубцова , Егор Дружинин , Александр Ревва , Lenta.ru
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