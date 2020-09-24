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Звезда «Игры престолов» решила избавиться от элитной квартиры 

Lenta.ru 4 часа назад
Звезда «Игры престолов» оценила свою квартиру
Фото: globallookpress.com
Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», решила избавиться от элитной квартиры в фешенебельном нью-йоркском районе Нолита и продать ее за 5,9 миллиона долларов (453,4 миллиона рублей). Об этом пишет Dirt.
Тернер вместе с мужем, музыкантом из группы Jonas Brothers Джо Джонасом, и дочерью Уиллой переехала в особняк в пригороде Лос-Анджелеса, поэтому квартира оказалась ненужной. К тому же недвижимость дорого обходится: сумма общих расходов на нее превышает 5,3 тысячи долларов ежемесячно. Сюда не входит налог — еще 120 тысяч долларов в год.
Звездная пара купила квартиру около трех лет назад за 5,5 миллиона долларов. Жилье площадью 270 квадратных метров вмещает три спальни, три ванные комнаты и огромную гардеробную. В помещении выполнен дизайнерский ремонт, есть собственная терраса в 140 «квадратов».
Недвижимость находится в современном кондоминиуме (всего 11 квартир) с персональным входом в дом. Жильцам предоставляются такие услуги, как круглосуточный швейцар и консьерж, кинозал, а также ландшафтная терраса на крыше с панорамным видом на город.
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Недвижимость , Софи Тернер
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