Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Хуснуллин: власти намерены продлить льготную ипотеку под 6,5%

РИА Недвижимостьиещё 13
1 час назад
Власти намерены продлить программу льготной ипотеки под 6,5%, рассказал журналистам вице-премьер РФ Марата Хуснуллин.
В России хотят продлить льготную ипотеку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля. Она действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
По словам вице-премьера РФ, программа оказалась очень успешной, позволив многим гражданам приобрести жилье и привлечь в отрасль 500 миллиардов рублей.
"Мы намерены это продлевать", - сказал он, уточнив, что программа еще действует и окончательное решение будет вынесено ближе к ноябрю.
Недвижимость,Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители