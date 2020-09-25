Решен вопрос всероссийской реновации

Масштабирование московской программы замены ветхого жилья на новые дома по всей территории России не планируется. Об этом заявил вице-премьер правительства Марат Хуснуллин . Законодатели планируют уточнить механизм расселения аварийных домов. Новый документ развязывает руки алчным администрациям и девелоперам, убеждены эксперты.

На минувшей неделе в Госдуму был внесен законопроект о комплексном развитии территорий и адресных программах по сносу и реконструкции жилья в России. Этот документ будет доработан в процессе обсуждений в Госдуме, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на конференции «Итоги пандемии».

Многие неверно трактовали эти поправки — они отнюдь не подразумевают масштабирования столичного проекта реновации.

«У нас нет никакой всероссийской реновации. Проект закона внесен депутатами в первом чтении. Сейчас идет активное обсуждение. Какие будут в окончательной версии утверждены параметры этой программы, будет понятно после обсуждения в первом и втором чтении», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

«Мы сейчас расселяем жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. За это время у нас еще порядка 12 млн кв. м такого жилья добавляется. То есть мы видим, что аварийного жилья с каждым годом становится все больше», — заявил Хуснуллин.

Законопроект предполагает, что для реновации любого многоквартирного дома во всех регионах РФ необходимо согласие двух третей собственников квартир в этом доме.

Сами же авторы законодательной инициативы в пояснительной записке подчеркивают, что при подготовке, в основу проекта документа по части нормативного регулирования была принята «успешно реализуемая с 2017 года в Москве программа реновации».

Самим переселенцам гарантируется получение равнозначных квартир (с не меньшим числом комнат и жилой площадью) в том же населенном пункте, а если он имеет «внутригородское деление», то квартиру власти обязаны предоставить в том же районе. Собственники вправе взамен прежней квартиры выбрать также другое равноценное жилье либо адекватную денежную выплату. Само понятие реновации в документе не прописано.

Регионы также получают «полномочия по определению порядка формирования и утверждения адресных программ, а также технических характеристик многоквартирных домов, которые могут быть включены в указанные программы».

Эти изменения разрешат усовершенствовать институт комплексного развития территорий, а также механизм расселения ветхого и аварийного жилья, сообщается в пояснительной записке к документу.

Территориями комплексного развития парламентарии предлагают считать также земельные участки, которые как минимум наполовину состоят из промзон или заняты аварийным или ветхим жильем.

«Для крупных городов, для миллионников, мы считаем, что это будет безусловно работать очень эффективно. Есть такие примеры, — заметил Хуснуллин. — Надеемся, что в осеннюю сессию этот закон будет принят. И у нас откроется большой рынок развития внутри городов».

Вице-премьер также пояснил, что в процессе доработок в законопроекте могут появиться положения о возможности покупки гражданами жилья на вторичном рынке, новые финансовые инструменты, а также некие инвесторы в территории, где есть аварийное жилье.

В столице реновация продвигается только за счет огромного бюджетного финансирования, в регионах жилье дешевле и там понадобится еще больше денег из бюджета, полагает архитектор Ярослав Ковальчук. Эксперт убежден, что в таком виде эта инициатива может принести вред.

«Кроме того, я считаю, что у этого закона могут быть и такие последствия, как возможность обойти требования генпланов и «правил землепользования и застройки», изымать собственность и возводить что и как угодно, называя это «комплексным развитием», — приводит мнение Ковальчука газета «Известия».

Собеседник издания обращает внимание на то, что законопроект вводит новый правовой инструмент — «комплексное развитие территорий» (КРТ). Вместо таких устоявшихся понятий, как комплексное устойчивое развитие территорий (КУРТ) и развитие застроенных территорий (РЗТ).