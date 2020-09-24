Чтобы всем хватило: льготную ипотеку оставят после октября 

В правительстве решили обеспечить еще большее число россиян возможностью получить льготную ипотеку под 6,5%. Точные параметры будут обсуждаться в ближайший месяц, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин . Но останется ли она настолько же популярной — большой вопрос, ведь действующая программа уже привела к заметному росту цен на новостройки.

В ближайший месяц российское правительство обсудит условия, на которых будет продлена действующая программа льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на конференции РБК. Чиновник отметил, что запущенная в мае госпрограмма позволила решить сразу две проблемы: дать множеству россиян возможность купить квартиры по низкой ставке и привлечь в строительную отрасль порядка 500 млрд рублей.

Владимир Якушев. Изначально программа была рассчитана на срок до 1 ноября, но призывы продлить ее звучали еще летом. В частности, с такой инициативой выступал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков : в июле парламентарий предлагал увеличить срок программы сразу на год. А в начале сентября за продление программы выступал и глава Минстроя

Но далеко не все поддерживают такую идею продления.

Еще в конце июля в Минфине предупреждали, что льготная ипотека должна остаться антикризисной мерой, а не постоянной. В противном случае велика вероятность возникновения «пирамиды».

Тогда замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что по оценкам ведомства примерно 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%.

«Значительное расширение программ субсидирования за пределами «антикризиса» может стать такой пирамидой для бюджета, потому что мы не знаем, какая ставка будет через 10–15 лет. При этом если ставка субсидирована, она ниже рыночной, она не будет рефинансирована», — отметил чиновник, пояснив, что это делает будущие расходы бюджета непредсказуемыми.

Будет ли продленная программа пользоваться таким же спросом, как в самом начале, сказать сложно. Как минимум стоит обратить внимание на то, что имущественный ценз для желающих купить квартиру в новостройке постепенно растет из-за все той же программы.

В середине сентября аналитики SberIndex.ru подсчитали, что рост спроса на такие квартиры из-за относительно дешевой льготной ипотеки привел к тому, что стоимость квадратного метра в среднем выросла на 6,2% за июль-август. Для сравнения, цены на «вторичку» за тот же период увеличились на 3% вслед за тем, как сокращались проценты по ипотечным кредитам вместе с понижением ключевой ставки ЦБ

Не все эксперты согласны с тем, что такую ситуацию можно назвать «перегревом» на строительном рынке. В частности, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая говорила «Газете.Ru», что для этого спрос на недвижимость должен расти в течение нескольких лет подряд, а не месяцев, как сейчас.

Но есть и другая проблема. Еще в середине августа, когда коллекторное агентство «Долговой консультант» сообщило о росте объема просроченных кредитов в ипотечном секторе до 6,3 млрд рублей, некоторые эксперты сказали «Газете.Ru», что возможный кризис неплатежей может привести к тому, что в распоряжение банков попадет значительное количество квартир из новостроек, от которых они будут пытаться избавиться как можно скорее, а значит — ниже рынка.

«Сами банки зачастую не знают, куда их деть, так что им приходится очень быстро их реализовывать, — обращал внимание председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский в беседе с «Газетой.Ru». — И банки в целом могут дать на них такой дисконт, чтобы не навредить себе даже в разрезе той отчетности, которую они отправляют в ЦБ, и при этом значительно повлиять на рынок недвижимости, где ни один застройщик не сможет перебить их цены».

В этом смысле остается надеяться только на то, что россияне будут принимать взвешенные решения в отношении подешевевших ипотечных кредитов. Но на практике это зачастую не всегда так.

«Вот эта дешевая ипотека создает очень большой возможный пузырь, потому что люди сейчас пока еще имеют работу. И пока их не сократили, они пойдут брать ипотеку, потому что у нас любая официальная работа уже считается классным поводом для того, чтобы получить кредит в банке или получить ипотеку», — сетовал основатель платформы для инвестиций в недвижимость Realiste Алексей Гальцев.

В этом смысле нынешняя российская статистика пока не выглядит обнадеживающе: в августе безработица в России выросла до 6,4%, установив рекорд с апреля 2012 года.