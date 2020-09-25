Россияне смогут по-новому покупать земельные участки

В следующем году Краснодарский и Пермский края, Иркутская область и Татарстан станут пилотными территориями эксперимента по созданию национального сервиса «Земля просто» для онлайн-продаж россиянам участков в любой точке страны. Росреестр уже разработал и согласовал с другими ведомствами проект постановления кабмина о внедрении передовой системы, в основу которой заложен опыт программы «Дальневосточный гектар».

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Принцип маркетплейса

Проект «Земля просто» будет создан на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. По замыслу, он должен превзойти по возможностям «Дальневосточный гектар», в рамках которого по упрощённой схеме и бесплатно участки получили свыше 85 тысяч граждан.

Благодаря формированию цифрового профиля территорий и объектов недвижимости усовершенствованный ресурс призван обеспечить принципиально новое качество предоставления госуслуг.

«На базе «Земли просто» можно будет не только воспользоваться услугами по регистрации прав, кадастровому учёту, — рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе Росреестра. — Сервис также будет работать по принципу маркетплейса — каждый житель нашей страны, каждый предприниматель с помощью цифровых технологий сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нём сведения, направить заявку на регистрацию, подписать документацию усиленной квалифицированной электронной подписью и получить уже зарегистрированные права онлайн».

Кроме того, заверили в ведомстве, можно будет рассчитать потенциальную стоимость участка и спрогнозировать будущие налоги и сборы.

«Ошибки и связанные с ними риски из-за неполных сведений в государственных базах данных возможны, но нам надо с чего-то начинать, — поделился мнением с «Парламентской газетой» первый зампредседателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов. — На Дальнем Востоке не вся земля учтена, было огромное количество недочётов, и все это уточнялось при покупке. Но так или иначе программа работает, и тысячи людей, получивших «дальневосточный гектар», тому подтверждение. Многие регионы почти всю землю через Росреестр учли, и её можно выставлять на торги, чтобы люди могли её приобрести. В стране огромное число населённых пунктов, где у россиян по шесть соток, а рядом поля непаханые и ничьи. У нас огромное количество земли не используется вообще никак. Так что земли хватит на всех — и гражданам, и бизнесу».

Росреестр прогнозирует, что процесс вовлечения в оборот государственной и муниципальной земли, иных объектов недвижимости будет упрощён и ускорен на порядок. Предполагается, что сроки приобретения участков в рамках проекта составят не больше двух недель, тогда как сейчас отнимают от трёх месяцев до полугода. И то если территория без обременений — нет разногласий между собственниками, судебных или других ограничений на использование. В противном случае процесс может тянуться годами.

«Системы дистанционной продажи земли используются во многих странах Европы. В США с торгов часто реализуются участки и недвижимость, конфискованные у банкротов, — рассказал Власов. — Учитывая размеры нашей территории, нам тоже нужно развивать институты, упрощающие приобретение земли гражданами для жилищного строительства, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата и даст импульс к росту экономики в целом».

Эксперимент в деталях

Сервис «Земля просто» также будет функционировать в рамках Публичной кадастровой карты, где в режиме онлайн им смогут воспользоваться все желающие, обещают в Росреестре. Сейчас, по данным ведомства, такая технология разрабатывается, а данные станут доступны для пользователей в течение 2021 года.

Служба уже разработала и согласовала с федеральными органами исполнительной власти проект постановления Правительства РФ «О проведении в 2020-2021 годах эксперимента по созданию информационного ресурса о земле и недвижимости».

Пилотными территориями с учётом их специфики выбрали четыре региона — Краснодарский и Пермский края, Иркутскую область и Республику Татарстан.

Планируется, что на этапе эксперимента можно будет получить касающиеся их сведения из базовых информационных ресурсов: ЕГРН, Федерального фонда пространственных данных (ФФПД), Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), фонда данных государственной кадастровой оценки, а также данные инфоресурсов федеральных органов власти. Ожидается, что это позволит всем желающим получать исчерпывающую информацию об определённой территории, в том числе для строительства или предоставления земельного участка.

«Насколько я понимаю, дополнительных законодательных решений для запуска проекта «Земля просто» не потребуется — всё регулируется на местном уровне, — отметил Василий Власов. — Если эксперимент окажется успешным, надо расширять его рамки».